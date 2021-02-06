06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ilk Galatasaray derbisi heyecanı!

Mesut Özil'in ilk derbi heyecanı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'nin yıldız futbolcusu , maçının ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayla derbi heyecanı yaşadı. İşte o anlar...

'in 24. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı futbolcu , sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Mücadelenin 62. dakikasında 'ın yerine oyuna giren , dua ederek oyuna dahil olan maçının ardından sarı-lacivertli takımla 2. maçına çıktı.

İşte o an:



(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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