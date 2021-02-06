Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ilk Galatasaray derbisi heyecanı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray maçının ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayla derbi heyecanı yaşadı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Mücadelenin 62. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Mesut, dua ederek oyuna dahil olan Hatayspor maçının ardından sarı-lacivertli takımla 2. maçına çıktı.

İşte o an:





(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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