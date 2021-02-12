13 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

"Mesut Özil’in zamana ihtiyacı var"

Mesut Özil’in zamana ihtiyacı var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

medyası, Mesut Özil'in F.Bahçe'de ilk 3 maçta beklentileri karşılayamadığını belirtti.

medyası, Mesut Özil'in F.Bahçe'de ilk 3 maçta beklentileri karşılayamadığını belirtti: "Mesut Özil kurtarıcı olarak geldi ama F.Bahçe'ye şans getiremedi. G.Saray'a derbide yenildikten sonra kupada 'e elendiler. Başakşehir maçında iyi bir şans yakaladı ama değerlendiremedi. Buna rağmen 'de Mesut'un gayretli oynadığından bahsediliyor. Taraftar da zamana ihtiyacı olduğunun farkında. Sabrın ne kadar süreceğini ise zaman gösterecek.

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