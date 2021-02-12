"Mesut Özil’in zamana ihtiyacı var"

Alman medyası, Mesut Özil'in F.Bahçe'de ilk 3 maçta beklentileri karşılayamadığını belirtti.

Alman medyası, Mesut Özil'in F.Bahçe'de ilk 3 maçta beklentileri karşılayamadığını belirtti: "Mesut Özil kurtarıcı olarak geldi ama F.Bahçe'ye şans getiremedi. G.Saray'a derbide yenildikten sonra kupada Başakşehir'e elendiler. Başakşehir maçında iyi bir şans yakaladı ama değerlendiremedi. Buna rağmen Türkiye'de Mesut'un gayretli oynadığından bahsediliyor. Taraftar da zamana ihtiyacı olduğunun farkında. Sabrın ne kadar süreceğini ise zaman gösterecek.

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