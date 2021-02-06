06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası penaltı isyanı!

Erol Bulut'tan penaltı isyanı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.02.2021

Teknik Direktörü , derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, "Çalınmayan düdükler, gol iptal edildi, 'nin penaltı pozisyonu var. Biz gol yiyince çizgiler de çok farklı çiziliyor." dedi.

'in 21. haftasında 'a 1-0 mağlup olan 'de teknik direktör , karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"

"Oyunun tümüne bakarsak daha çok pozisyon bulan taraf bizdik, oyunun hakimi bizdik ama pozisyonları değerlendiremedik."

"BİZ GOL YİYİNCE ÇİZGİLER DE ÇOK FARKLI ÇİZİLİYOR"

"Çalınmayan düdükler, gol iptal edildi, 'nin penaltı pozisyonu var. Biz gol yiyince çizgiler de çok farklı çiziliyor."

"GUSTAVO'NUN OLMAYIŞI SIKINTI YARATTI"

"'nun olmayışı orta sahanın defans yönünde sıkıntı yarattı."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kadıköy Aslan'ı! Cimbom liderliğe yükseldi Kadıköy Aslan'ı! Cimbom liderliğe yükseldi
Mesut Özil'in ilk derbi heyecanı! Mesut Özil'in ilk derbi heyecanı!
Mesut'un asisti VAR'a takıldı! İşte iptal edilen o gol Mesut'un asisti VAR'a takıldı! İşte iptal edilen o gol
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör