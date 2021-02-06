Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası penaltı isyanı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, "Çalınmayan düdükler, gol iptal edildi, Papiss Cisse'nin penaltı pozisyonu var. Biz gol yiyince çizgiler de çok farklı çiziliyor." dedi.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"
"Oyunun tümüne bakarsak daha çok pozisyon bulan taraf bizdik, oyunun hakimi bizdik ama pozisyonları değerlendiremedik."
"BİZ GOL YİYİNCE ÇİZGİLER DE ÇOK FARKLI ÇİZİLİYOR"
"Çalınmayan düdükler, gol iptal edildi, Papiss Cisse'nin penaltı pozisyonu var. Biz gol yiyince çizgiler de çok farklı çiziliyor."
"GUSTAVO'NUN OLMAYIŞI SIKINTI YARATTI"
"Gustavo'nun olmayışı orta sahanın defans yönünde sıkıntı yarattı."
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