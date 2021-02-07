07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den ofsayt çıkışı! "Bu kaçıncı? Yeter"

Fenerbahçe'den ofsayt çıkışı! Bu kaçıncı? Yeter
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında sahasında 'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 75. dakikada ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Fenerbahçe de sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

'in 24. haftasındaki dev derbide 'nin, karşısında attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında 'in kullandığı serbest vuruşta defans oyuncularının arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Maçın hakemi orta noktayı işaret ederek golü verdi ancak VAR odasında hakem 'tan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golün iptaline tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK!" ifadeleri yer aldı.

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