Fenerbahçe'den ofsayt çıkışı! "Bu kaçıncı? Yeter"
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 75. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Fenerbahçe de sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.
Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan defans oyuncularının arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.
Maçın hakemi Cüneyt Çakır orta noktayı işaret ederek golü verdi ancak VAR odasında hakem Ali Palabıyık'tan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELDİ
Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golün iptaline tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK!" ifadeleri yer aldı.
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