Fenerbahçe'den ofsayt çıkışı! "Bu kaçıncı? Yeter"

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 75. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Futbol otoriteleri de bu pozisyonu 'Takım Oyunu' programında değerlendirdi. İşte o yorumlar...