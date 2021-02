Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'den Galatasaray derbisi paylaşımı! "Sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, derbi paylaşımında bulundu. Sarı lacivertli formayla derbide sahada olması beklenen yıldız oyuncu, "Türkiye'nin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum" ifadelerinde bulundu.

İşte o paylaşım;

Türkiyenin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum 🇹🇷⚽💛💙🔥 // Looking forward to the biggest game in Turkish football 🇹🇷⚽ #KıtalarArasıDerbi pic.twitter.com/NwglxJfJq5