05 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'den Galatasaray derbisi paylaşımı! "Sabırsızlanıyorum"

Mesut Özil'den derbi paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

'nin devre arasında kadrosuna kattığı , derbisinden önce paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum" ifadelerinde bulundu. İşte o paylaşım...

'nin yeni transferi , derbi paylaşımında bulundu. Sarı lacivertli formayla derbide sahada olması beklenen yıldız oyuncu, "Türkiye'nin en büyük derbisi için sabırsızlanıyorum" ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

İşte o paylaşım;

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