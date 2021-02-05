05 Şubat 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 92-84 Zenit (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko durdurulamıyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

THY 'in () 24. haftasında , 'i konuk etti. Müsabakayı sarı-lacivertliler 92-84 kazandı ve galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

'nin () 24. hafta müsabakasında temsilcimiz , Rus ekibi 'i ağırladı. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 92-84 kazandı.

İlk çeyrek: Fenerbahçe Beko 25-25 Zenit

İlk yarı: Fenerbahçe Beko 47-43 Zenit

Üçüncü çeyrek: Fenerbahçe Beko 66-65 Zenit

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