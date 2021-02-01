Erol Bulut'un planı hazır! Pelkas'ın sakatlığı sonrası...

Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, Yunan oyuncunun sakatlığı sonrasında planını hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarstı. Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Sabah'ın haberine göre genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi... Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek.

Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta, çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de yarınki maç öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.

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