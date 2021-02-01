01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'un planı hazır! Pelkas'ın sakatlığı sonrası...

Bulut'un planı hazır! Pelkas'ın sakatlığı sonrası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Dimitris Pelkas, maçında sakatlanmıştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , Yunan oyuncunun sakatlığı sonrasında planını hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarstı. Teknik direktör , bugün gidilecek deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Sabah'ın haberine göre genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi... Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek.

Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta, oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de yarınki maç öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.

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