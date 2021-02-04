04 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Galatasaray derbisi paylaşımı!

Mesut Özil'den derbi paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 24. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Zirve yarışını etkileyecek karşılaşma öncesi, sarı-lacivertlilerin yeni transferi 'den derbi paylaşımı geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transfer , 'in 24. haftasında oynanacak derbisi öncesinde paylaşımda bulundu.

32 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Bekleyemiyorum" mesajını paylaştı.

Türk asıllı Alman yıldızın, Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

G.Saray derbisi öncesi Gustavo'dan kötü haber! haberin devamı

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