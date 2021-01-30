30 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye yakın! Son görüşme bugün

İrfan Can F.Bahçe'ye yakın! Son görüşme bugün
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.01.2021

2. Transfer Tescil ve Dönemi'nde kadrosunu 3 isimle güçlendiren Fenerbahçe, transferde tüm mesaisini İrfan Can Kahveci'ye harcıyor. Sarı-lacivertliler, resmi görüşmelerini sürdürürken 'e 2 teklif sundu. 25 yaşındaki oyuncu için son görüşme ise bugün gerçekleşecek... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Transferde son saatlere girilirken Fenerbahçe'den Mesut Özil'den sonra bir bomba daha geliyor. Sarılacivertliler, Galatasaray'la büyük bir yarışa girdiği İrfan Can Kahveci konusunda mutlu sona ulaşmak üzere. Başkan ile sportif direktör Emre Belözoğlu dün Medipol Kulübü Başkanı ile buluşarak, pazarlığa oturdu. Transferin gözdeki İrfan Can'a karşılık ilk teklif 4 milyon euro'nun yanı sıra Deniz Türüç+'nin bonservisleriyle verilmesi oldu.

İrfan Can zirvesi! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

İMZA İÇİN HABER BEKLİYOR
Ali Koç ayrıca sadece Deniz ile 6.5 milyon euro verebileceklerini de iletti. İki teklifte ayrıca bonus maddeleri de yer aldı. Tarafların prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Resmi açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor. G.Saray'ın 5 milyon euro+sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinin ise Başakşehir'de kabul görmediği bildirildi. Gelişmeleri menajeri aracılığıyla izleyen İrfan Can, imza atmak için haber bekliyor.

YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, görüşmenin ardından, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi. Transferin bugün sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Başakşehir'de bu sezon 25 maça çıkan İrfan Can 6 gol+3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki milli futbolcu, , merkez orta saha ve sol açık pozisyonlarnıda oynuyor. (Fotomaç)

İrfan Can zirvesi! F.Bahçe teklifini sundu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Bulut'tan yönetime: Sıra bizde! Şampiyonluk yakışır Bulut'tan yönetime: Sıra bizde! "Şampiyonluk yakışır"
Gelen var giden yok! 1 Şubat'a kadar... Gelen var giden yok! 1 Şubat'a kadar...
F.Bahçe seriyi sürdürmek istiyor! İşte Bulut'un Rizespor maçı 11'i F.Bahçe seriyi sürdürmek istiyor! İşte Bulut'un Rizespor maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör