30 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan yönetime: Sıra bizde! "Şampiyonluk yakışır"

Bulut'tan yönetime: Sıra bizde! Şampiyonluk yakışır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

Devre arasında kadrosunu 3 transferle güçlendiren Fenerbahçe'de teknik direktör , yönetime teşekkür ederek sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Osayi Samuel ve Attila Szalai transferleri teknik direktör 'un da yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, istediği oyuncuların alınması nedeniyle yönetime teşekkür ederken artık sıranın kendilerinde olduğunu dile getirdi. Takım olarak çok çalışıp, sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Bulut, taraftarın özlemini çektiği şampiyonluğa bu sezon hep birlikte ulaşmak istediklerini kaydetti. Öte yandan Bulut, maçı öncesi oyuncuları ile de bir toplantı yaptı. Genç teknik adam, Sumudica'yı takımın başına getiren rakipleri karşısında dikkatli olunmasını isterken, son 7 maçta ortaya konulan başarılı performansı sürdürüp 3 puanı almalarını istedi. (Fotomaç)

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