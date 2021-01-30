Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan yönetime: Sıra bizde! "Şampiyonluk yakışır"

Devre arasında kadrosunu 3 transferle güçlendiren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yönetime teşekkür ederek sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Osayi Samuel ve Attila Szalai transferleri teknik direktör Erol Bulut'un da yüzünü güldürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, istediği oyuncuların alınması nedeniyle yönetime teşekkür ederken artık sıranın kendilerinde olduğunu dile getirdi. Takım olarak çok çalışıp, sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Bulut, taraftarın özlemini çektiği şampiyonluğa bu sezon hep birlikte ulaşmak istediklerini kaydetti. Öte yandan Bulut, Çaykur Rizespor maçı öncesi oyuncuları ile de bir toplantı yaptı. Genç teknik adam, Sumudica'yı takımın başına getiren rakipleri karşısında dikkatli olunmasını isterken, son 7 maçta ortaya konulan başarılı performansı sürdürüp 3 puanı almalarını istedi. (Fotomaç)

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