04 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Erol Bulut'un flaş kararından sonra yükselişe geçti!

Kabustan bulutların üstüne! Sistem değişti ve sonra...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

kariyerinde zaman zaman çok eleştirilse de 23. haftayı lider olarak kapatan teknik direktör 'un, son 9 maçta 8 galibiyet almasının sırrı çözüldü. İşte o detay...

'u da yenerek koltuğa iyice kurulan , 'un oyun planını değiştirmesiyle şaha kalktı. 9 maçta 8 galibiyet alan takım 22 gol atıp sadece 2 gol yedi

Fenerbahçe'de liderliğin keyfi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 'de son 9 haftada 25 puan toplayarak zirveye kurulurken, bu süreçte keskin iniş çıkışlar da yaşandı. Lige iyi başlayan takım ilk 7 haftada 17 puan topladı ancak sonrasında yine derin bir krize girildi. 8. haftadaki (0-2) maçıyla, 13. haftadaki (1-3) maçları arasındaki 6 mücadelede gelen 4 yenilgi camiayı yine endişe sevk ederken, teknik direktör Erol Bulut tartışılmaya başlandı.

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DUR KALEDE ALTAY VAR!

İşte ne olduysa bu haftadan sonra oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un baskılı futboldan vazgeçip topu rakibe bırakması her şeyi değiştirdi. Sarı- lacivertliler, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldığı haftalarda rakip ağları 22 kez sarsarken, kalesinde ise yalnızca 5 gol gördü; liderlik geldi. Bu süreçte en çok öne çıkan isimler , , oldu. Son Hatayspor maçında ise sahne aldı. Müthiş kurtarışlarıyla 3 puanı getirdi. Genç kaleci bu sezon maç başına 2.8 kurtarışa imza attı. (Fotomaç)

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