Fenerbahçe Erol Bulut'un flaş kararından sonra yükselişe geçti!
Fenerbahçe kariyerinde zaman zaman çok eleştirilse de 23. haftayı lider olarak kapatan teknik direktör Erol Bulut'un, son 9 maçta 8 galibiyet almasının sırrı çözüldü. İşte o detay...
Hatayspor'u da yenerek koltuğa iyice kurulan Fenerbahçe, Erol Bulut'un oyun planını değiştirmesiyle şaha kalktı. 9 maçta 8 galibiyet alan takım 22 gol atıp sadece 2 gol yedi
Fenerbahçe'de liderliğin keyfi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 9 haftada 25 puan toplayarak zirveye kurulurken, bu süreçte keskin iniş çıkışlar da yaşandı. Lige iyi başlayan takım ilk 7 haftada 17 puan topladı ancak sonrasında yine derin bir krize girildi. 8. haftadaki Konyaspor (0-2) maçıyla, 13. haftadaki Gaziantep FK (1-3) maçları arasındaki 6 mücadelede gelen 4 yenilgi camiayı yine endişe sevk ederken, teknik direktör Erol Bulut tartışılmaya başlandı.
DUR KALEDE ALTAY VAR!
İşte ne olduysa bu haftadan sonra oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un baskılı futboldan vazgeçip topu rakibe bırakması her şeyi değiştirdi. Sarı- lacivertliler, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldığı haftalarda rakip ağları 22 kez sarsarken, kalesinde ise yalnızca 5 gol gördü; liderlik geldi. Bu süreçte en çok öne çıkan isimler Thiam, Pelkas, Valencia oldu. Son Hatayspor maçında ise Altay Bayındır sahne aldı. Müthiş kurtarışlarıyla 3 puanı getirdi. Genç kaleci bu sezon maç başına 2.8 kurtarışa imza attı. (Fotomaç)
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