07 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi! 2 hafta yok

Gustavo'dan kötü haber geldi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

Son dakika haberine göre... 'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz 'dan kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz , yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.

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