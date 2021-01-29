29 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut öğrencilerini böyle motive etti! "Yolun sonu şampiyonluk"

Bulut öğrencilerini böyle motive etti! Yolun sonu...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.01.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör , takımla toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, "Yeni transferler gücümüze güç kattı. Sizlerden istediğim sadece sahaya odaklanın" dedi.

Kanarya'nın hocası , dünkü idman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaptı. maçının önemine değinerek sözlerine başlayan Bulut, "7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık. Bu karşılaşmada da alacağımız galibiyetle seriyi sürdürmeliyiz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte gücümüze güç kattık. Sizlerden istediğim önceki maçlarda olduğu gibi sahaya odaklanın. Tüm motivasyonunuzu maçlara verin. Taraftarlarımızın yıllardır beklediği şampiyonluğu olan inancım yüksek. Bunu hep birlikte başaracağız. Maç maç düşünüp, oyunlardan bir an olsun kopmamalıyız" ifadelerini kullandı.

KAYIP YOK
Çaykur ile yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Abdulkadir Bitigen, bu sezon ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, Bitigen'in geçtiğimiz sezon yönettiği 4 karşılaşmada yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

4 EKSİK VAR
İkinci yarının ilk maçında Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 4 futbolcu var... Sezonu kapatan Perotti'nin dışında tedavilerine devam edilen , Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu'nun bu karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. (Fotomaç)

F.Bahçe'de yeni transfer ilk antrenmanına çıktı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş İrfan Can yorumu! Mesut olduğu için... Flaş İrfan Can yorumu! "Mesut olduğu için..."
İrfan Can F.Bahçe'ye doğru! İmza için geri sayım başladı İrfan Can F.Bahçe'ye doğru! İmza için geri sayım başladı
Marega operasyonu! İşte Porto'nun istediği bonservis Marega operasyonu! İşte Porto'nun istediği bonservis
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör