28 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Mesut Özil Almanya ve İngiltere'de manşet! İşte o başlıklar...

Mesut Özil Avrupa'da manşet!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

'nin yeni transferi , resmi olarak sarı lacivertli kulübe imza attı. Yıldız oyuncu için düzenlenen imza töreni 'da büyük ses getirdi. ve basınında Mesut Özil manşetleri atıldı. İşte o başlıklar...

ve basını, ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 'i manşetlerine taşıdı.

Bild gazetesi, "Özil'in Birinci Şovu" başlığını atarken, Sky Sport ise, "Türkiye'de süperstar heyecanı çok büyük" başlıklarını attı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, dün öğlen saatlerinde Başkan ve Sportif Direktörü 'nun da hazır bulunduğu törenle kendisini 3.5 yıllığına Sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Almanya basını, Mesut'un imzasına geniş yer ayırdı. Bild gazetesi, "Özil'in Birinci Şovu" başlığını attığı haberinde, 150'ye yakın ulusal ve uluslararası kuruluştan basın mensubunun töreni takip ettiğini ve Sarı-lacivertli kulübe imza sırasında bile 30 bin SMS'le bağış yapıldığını vurguladı.

Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni transferini yorumladı! "Mesut Özil mükemmel bir karakter"

SKY SPORT: TÜRKİYE'DE SÜPERSTAR HAKKINDAKİ HEYECAN ÇOK BÜYÜK

Sky Sport da, "Türkiye'de süperstar hakkındaki heyecan çok büyük" ifadelerini kullanırken, yıldız oyuncunun, "'na başarılar diliyorum ama bir daha asla oynamam" sözlerine yer verdi.

Mesut Özil için düzenlenen imza töreninden notlar paylaşan Sky Sport, "Mesut, bir daha asla Almanya Milli Takımı'nda ve 'da oynamayacağını açıkladı. Özil'in imza töreninde salon tıklım tıklımdı. Fenerbahçe'nin YouTube kanalından yaptığı yayında coşkulu taraftarların yorumları hızla arttı. Etkinliği yaklaşık 200 bin seyirci sosyal medyadan takip etti. Türkiye'de süperstar hakkındaki heyecan çok büyük" dedi.

FRANKFURTER ALGEMAİNE: MESUT'UN YANITI ALKIŞLANDI

Almanya'nın en etkili gazetelerinden ise, Mesut Özil'in, Almanya Milli Takımı ve Bundesliga'ya tekrar dönmeyeceği açıklamasının alkışlarla karşılandığının altını çizdi. Gazete ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil kendisinin kim olduğunu dünyaya tekrar kanıtlayacağı ifadelerine yer verdi. Ayrıca gazete, Özil'in Azerbaycanlı kardeşlerine de teşekkür ettiğini belirtti.

THE SUN: HAYAL GERÇEK OLUYOR

Gazetesi de, "Hayal gerçek oluyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Mesut Özil, 'den ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye imzayı attı. Özil, ailesi ile birlikte sevenlerini selamlayarak 67 numaralı forması ile poz verdi" ifadelerini kullandı.

DAILY MAIL: ÖZİL, FENERBAHÇE İLE BAŞARILAR KAZANMAK İSTİYOR

Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail de, "Özil, Fenerbahçe ile başarılar kazanmak istiyor" başlığını kullandığı haberinde, Mesut Özil'in görkemli bir törenle Fenerbahçe'ye imza attığı vurgulandı.

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