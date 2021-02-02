Fenerbahçe'de Altay Bayındır geçit vermedi! Hatayspor maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'nın kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmada gösterdiği performansla göz doldurdu. Taraftarlar da genç kaleciyi öve öve bitiremedi. İşte o yorumlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)