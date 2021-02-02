02 Şubat 2021, Salı

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır geçit vermedi! Hatayspor maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'nın kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmada gösterdiği performansla göz doldurdu. Taraftarlar da genç kaleciyi öve öve bitiremedi. İşte o yorumlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.02.2021 18:45
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır geçit vermedi! Hatayspor maçında...

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, asrı-lacivertliler zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılıp Galatasaray derbisi öncesi kritik virajı kayıpsız atlattı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır geçit vermedi! Hatayspor maçında...

Ligin flaş ekibi karşısında Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada Billong (k.k.) kaydetti. Hatay'ın tek sayısı ise 90'da Boupendza'dan geldi.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır geçit vermedi! Hatayspor maçında...

Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 3 .galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır geçit vermedi! Hatayspor maçında...

Kritik galibiyetin ardından puanını 48'e yükselten lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı. 7'nci sıradaki Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır geçit vermedi! Hatayspor maçında...

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Hatayspor karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

İşte sosyal medyada Altay yorumları:

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