Fenerbahçe transferde işi çözdü!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna 4 takviye yapan Fenerbahçe, bu isimler uygun bonservis bedelleriyle kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 19 milyon euro'yu bulan oyunculara yaklaşık 9 milyon euro ödedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ara transferde özellik Mesut Özil transferiyle şov yapan Fenerbahçe, 4 farklı mevkiye takviye yaparken ödediği toplam para 9 milyon 400 bin euro oldu. Finansal Fair Play öncesi dönemlerde benzer rakamlara tek bir oyuncuda ulaşan sarı-lacivertli kulüp, aldığı isimlerin bonservis değerlerine göre de oldukça kar etti. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Mesut'u bedelsiz olarak kadrosuna katan Kanarya, 3.5 milyon euro'luk kanat oyuncusu Osayi'yi 400 bin euro'ya aldı. Piyasa değeri 10 milyon euro olan orta saha İrfan Can'ı 7'ye renklerine bağladı. 23 yaşındaki Macar stoper Szalai de genç yaşı nedeniyle yatırım olarak görüldü. 2 milyon euro'ya takıma katılan Szalai'nin piyasa değeri ortalama 800 bin euro civarında. (Fotomaç)

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