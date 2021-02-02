02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından Erol Bulut: Sadece 65 saat dinlenebildik

Bulut'tan galibiyet yorumu! Sadece 65 saat...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'nin 'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "Sadece 65 saat dinlenebildik. Haliyle bu durum takımı yordu biraz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." dedi

Teknik Direktörü , galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bulut'un açıklamaları;
"Kazandık, zor bir maç oldu, zor olacağını da biliyorduk. Sadece 65 saat dinlenip, uçuş yapıp geldik, bu da takımı yordu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, rakipten de baskı yedik normal olarak. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

LUIZ GUSTAVO AÇIKLAMASI
Luiz Gustavo'nun sakatlığı hakkında da bilgi veren Erol Bulut, "Gustavo bu takım için çok önemli. O çıktıktan sonra 2. yarıda baskıyı daha çok yedik, durumu İstanbul'a dönünce belli olacak. Elimizdeki oyuncuları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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