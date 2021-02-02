02 Şubat 2021, Salı
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İşte Bulut'un açıklamaları;
"Kazandık, zor bir maç oldu, zor olacağını da biliyorduk. Sadece 65 saat dinlenip, uçuş yapıp geldik, bu da takımı yordu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, rakipten de baskı yedik normal olarak. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
LUIZ GUSTAVO AÇIKLAMASI
Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından Erol Bulut: Sadece 65 saat dinlenebildik
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Sadece 65 saat dinlenebildik. Haliyle bu durum takımı yordu biraz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
İşte Bulut'un açıklamaları;
"Kazandık, zor bir maç oldu, zor olacağını da biliyorduk. Sadece 65 saat dinlenip, uçuş yapıp geldik, bu da takımı yordu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, rakipten de baskı yedik normal olarak. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
LUIZ GUSTAVO AÇIKLAMASI
Luiz Gustavo'nun sakatlığı hakkında da bilgi veren Erol Bulut, "Gustavo bu takım için çok önemli. O çıktıktan sonra 2. yarıda baskıyı daha çok yedik, durumu İstanbul'a dönünce belli olacak. Elimizdeki oyuncuları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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