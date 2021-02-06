06 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki golü VAR'a takıldı! Mesut Özil asist yaptı

Mesut'un asisti VAR'a takıldı! İşte iptal edilen o gol
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında 'ı konuk eden , maçın 75. dakikasında ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. İşte o pozisyon...

'in 24. haftasında 'ı ağırlayan , 1-0 gerideyken 75. dakikada 'la 1-1 eşitliği yakaladı.

Sarı-lacivertlilerin bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayta takıldı ve iptal oldu.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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