Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki golü VAR'a takıldı! Mesut Özil asist yaptı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, maçın 75. dakikasında Ozan Tufan ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 gerideyken 75. dakikada Ozan Tufan'la 1-1 eşitliği yakaladı.

Sarı-lacivertlilerin bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayta takıldı ve iptal oldu.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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