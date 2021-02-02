02 Şubat 2021, Salı
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FENERBAHÇE KONUŞMAZ, ALIR!
Vedat Muriç ve Mert Hakan'ın ardından İrfan Can'ı da Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de yönetimin yüzü gülüyor. Selahattin Baki, "Bugüne kadar herkes konuştu... Yok o takım yok bu takım. İrfan Can Fenerbahçe'sine kavuştu" derken, yönetim kurulu yedek üyesi Metih Sipahioğlu, "Fenerbahçe çok konuşmaz. 1 kere konuşur. 24 saat sonra da Çubuklu formayı giydirir. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" açıklamasını yaptı. (Fotomaç)
Erol Bulut'un zor seçimi! Yok böyle orta saha...
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Ozan, Pelkas, Sosa ve Mert Hakan’ın yanına Mesut Özil ve İrfan Can da eklendi. Taraftarlar, “Bu orta saha ile aşamayacağımız defans yok” diyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...
İrfan Can'ın transferinin ardından Fenerbahçe'nin Transfermarkt'taki kadro değeri 94.13 milyon euro'ya ulaştı. Böylece sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı geçerek Süper Lig'in en değerli takımı oldu.
FENERBAHÇE KONUŞMAZ, ALIR!
Vedat Muriç ve Mert Hakan'ın ardından İrfan Can'ı da Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de yönetimin yüzü gülüyor. Selahattin Baki, "Bugüne kadar herkes konuştu... Yok o takım yok bu takım. İrfan Can Fenerbahçe'sine kavuştu" derken, yönetim kurulu yedek üyesi Metih Sipahioğlu, "Fenerbahçe çok konuşmaz. 1 kere konuşur. 24 saat sonra da Çubuklu formayı giydirir. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" açıklamasını yaptı. (Fotomaç)
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