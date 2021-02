DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

DİĞER HABERLER

İrfanCan'ın transferinin ardından Fenerbahçe'nin Transfermarkt'taki kadro değeri 94.13 milyon euro'ya ulaştı. Böylece sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray 'ı geçerek Süper Lig 'in en değerli takımı oldu.VedatMuriç ve Mert Hakan 'ın ardından İrfan Can 'ı da Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de yönetimin yüzü gülüyor. Selahattin Baki, "Bugüne kadar herkes konuştu... Yok o takım yok bu takım. İrfan Can Fenerbahçe'sine kavuştu" derken, yönetim kurulu yedek üyesi Metih Sipahioğlu, "Fenerbahçe çok konuşmaz. 1 kere konuşur. 24 saat sonra da Çubuklu formayı giydirir. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci " açıklamasını yaptı. (Fotomaç)