02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

Erol Bulut'un zor seçimi! Yok böyle orta saha...

Bulut'un zor seçimi! Yok böyle orta saha...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Fenerbahçe'de , Ozan, , ve ’ın yanına ve da eklendi. Taraftarlar, “Bu orta saha ile aşamayacağımız defans yok” diyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

İrfan Can'ın transferinin ardından Fenerbahçe'nin Transfermarkt'taki kadro değeri 94.13 milyon euro'ya ulaştı. Böylece sarı-lacivertliler, ezeli rakibi 'ı geçerek 'in en değerli takımı oldu.

FENERBAHÇE KONUŞMAZ, ALIR!

Vedat Muriç ve 'ın ardından 'ı da Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de yönetimin yüzü gülüyor. Selahattin Baki, "Bugüne kadar herkes konuştu... Yok o takım yok bu takım. İrfan Can Fenerbahçe'sine kavuştu" derken, yönetim kurulu yedek üyesi Metih Sipahioğlu, "Fenerbahçe çok konuşmaz. 1 kere konuşur. 24 saat sonra da Çubuklu formayı giydirir. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Ailemize hoş geldin " açıklamasını yaptı. (Fotomaç)
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