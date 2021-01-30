Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Zirve yarışı veren Fenerbahçe, Sumudica ile çıkışa geçmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor'u yenerek yerini korumak istiyor. Mesut Özil'in bu karşılaşmada kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi'de süre alması beklenen futbolcular arasında yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAI, CANER, OZAN, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, THIAM, SAMATTA

Ç. RİZESPOR: ZAFER, ONUR, SELIM, MERIAH, MELNJAK, DJOKOVIC, MICHALAK, DOĞAN, DONSAH, SABO, SAMUDIO

SUMUDICA YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev alacak. Gaziantep FK'nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor'da devam edecek.

10 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe maçı öncesi Çaykur Rizespor'da 10 futbolcu, çeşitli nedenlerle kadroda yer almıyor.

Yeşil-mavili ekipte Loic Remy ve İsmail Köybaşı sakatlıkları, kaptan Abdullah Durak ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe kafilesinde yer almayacak. Ayrıca 6 futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor. Transfer görüşmeleri devam eden Kemal Rüzgar'ın da kafilede yer almayacak bir başka isim olduğu öğrenildi. Öte yandan, tedavileri süren Fernando Andrade ve Eric Sabo'nun İstanbul'a götürüleceği ancak son durumlarına göre oynayıp oynamayacaklarına karar verileceği aktarıldı. Eksiklerin çokluğu nedeniyle yeni transfer Damjan Dokovic de kafileye dahil edildi. Yeşil-mavili ekibin İstanbul kafilesinde 3'ü kaleci 20 oyuncu bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

OSAYI-SAMUEL, EROL BULUT'A BAĞLI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'in Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer alma durumu bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımla sadece bir idmana çıkan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcunun, eski takımı Queens Park Rangers'dan hazır gelmesi nedeniyle fiziksel bir eksiğinin bulunmadığı biliniyor.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda kadroda olması bekleniyor.

VALENCIA SINIRDA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasında sarı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, kart görmesi durumunda Hatay deplasmanına gidemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Valencia'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak Tisserand da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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