28 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Moussa Marega'ya Osayi tarifesi!

F.Bahçe'den Marega'ya Osayi tarifesi! Tüm şartlar zorlanacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

Devre arasında hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Moussa Marega'yı listesine aldı. Sarı-lacivertliler, tıpkı Osayi'de olduğu gibi bu transferi devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Fenerbahçe, hız kesmiyor. Mesut Özil, ve Osayi'yi ocak ayında kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu kez de 'nun golcüsü Moussa Marega için temaslarını hızlandırdı. Portekiz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen , Osayi transferinde olduğu gibi ufak bir bedelle işi bitirmeyi istiyor. Porto ise sözleşme uzatma konusunda anlaşamadığı bu oyuncusundan para kazanmayı planlıyor.

BU SEZON 9 GOLÜ BULUNUYOR

Tüm transferlerde bizzat görüşmeleri gerçekleştiren sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, teknik direktör 'un da onay verdiği Marega'da tüm şartları zorladığı öğrenildi. Porto'nun haziran ayında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcunun bonservis konusunda ücreti yüksek tuttuğu belirtildi. Bedeli aşağı çekmeye çalışan Belözoğlu'nun transferi yeni sezona bırakmak istemediği kaydedildi. Bu sezon Porto ile 24 resmi karşılaşmaya çıkan 1.83'lük Malili yıldız, bu maçlarda 13 gole katkı sağladı. Marega, 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

301 MAÇ 112 GOL 48 ASİST

Profesyonel kariyerinde 5 takımda forma giyen Marega, 301 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 112 kez rakip fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, 48 de asist yaptı. (Fotomaç)

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