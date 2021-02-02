02 Şubat 2021, Salı

FENERBAHÇE

F.Bahçe zor virajda! İşte Hatayspor maçı 11'i

F.Bahçe zor virajda! İşte Hatayspor maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Yıldızlara imza attıran , zorlu bir sınava çıkacak. Zirvenin yeni sahibi, ’in ilk kez kadroda yer aldığı haftada sezonun flaş ekibi 'a konuk olacak. İşte muhtemel 11'ler...

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de şovunu yapan , artık sahaya odaklandı. , , Osayi, Szalai gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bugün sezonun flaş takımlarından 'a konuk olacak. 22. hafta sonunda çıktığı zirvedeki yerini korumak isteyen Kanarya, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli 90 dakikada hakem düdük çalacak.

PELKAS YERİNE MHY

Teknik direktör , bir zoraki değişiklikle sahaya çıkacak. Son 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan kadroda değişiklik düşünmeyen genç hoca, sakatlığı bulunan son haftaların formda ismi Pelkas'ın yerine 'ı sahaya sürecek. Kalede Altay, savunma dörtlüsünde Nazım-Serdar-Szalai-Caner olacak. Orta alanda Gustavo-Ozan-Mert, kanatlarda Valencia-Thiam görev yapacak. En uçta ise Samatta gol arayacak. Hafta boyunda takımla çalışan 'un ise sonradan oyuna dahil olması bekleniyor. (Fotomaç)

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diof

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Thiam, Samatta
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