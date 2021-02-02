02 Şubat 2021, Salı
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PELKAS YERİNE MHY
Teknik direktör Erol Bulut, bir zoraki değişiklikle sahaya çıkacak. Son 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan kadroda değişiklik düşünmeyen genç hoca, sakatlığı bulunan son haftaların formda ismi Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürecek. Kalede Altay, savunma dörtlüsünde Nazım-Serdar-Szalai-Caner olacak. Orta alanda Gustavo-Ozan-Mert, kanatlarda Valencia-Thiam görev yapacak. En uçta ise Samatta gol arayacak. Hafta boyunda takımla çalışan Mesut'un ise sonradan oyuna dahil olması bekleniyor. (Fotomaç)
HATAYSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diof
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Thiam, Samatta
F.Bahçe zor virajda! İşte Hatayspor maçı 11'i
Yıldızlara imza attıran Fenerbahçe, zorlu bir sınava çıkacak. Zirvenin yeni sahibi, Mesut Özil’in ilk kez kadroda yer aldığı haftada sezonun flaş ekibi Hatayspor'a konuk olacak. İşte muhtemel 11'ler...
Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de şovunu yapan Fenerbahçe, artık sahaya odaklandı. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Osayi, Szalai gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bugün sezonun flaş takımlarından Hatayspor'a konuk olacak. 22. hafta sonunda çıktığı zirvedeki yerini korumak isteyen Kanarya, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli 90 dakikada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
PELKAS YERİNE MHY
Teknik direktör Erol Bulut, bir zoraki değişiklikle sahaya çıkacak. Son 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan kadroda değişiklik düşünmeyen genç hoca, sakatlığı bulunan son haftaların formda ismi Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürecek. Kalede Altay, savunma dörtlüsünde Nazım-Serdar-Szalai-Caner olacak. Orta alanda Gustavo-Ozan-Mert, kanatlarda Valencia-Thiam görev yapacak. En uçta ise Samatta gol arayacak. Hafta boyunda takımla çalışan Mesut'un ise sonradan oyuna dahil olması bekleniyor. (Fotomaç)
HATAYSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diof
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Thiam, Samatta
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