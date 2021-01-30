30 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Rizespor muhtemel 11'leri

F.Bahçe seriyi sürdürmek istiyor! İşte Bulut'un Rizespor maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

Devre arasında 3 transfer yapan ve İrfan Can Kahveci için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 'u ağırlayacak. İşte Fenerbahçe-Çaykur maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, bu akşam 'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarılacivertliler sezonun ikinci yarısına galibiyetle start vermek istiyor. Kanarya kazanırsa maç fazlasıyla 'ı geçip liderliğe yükselecek. İlk yarıda Rize'de oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, yeşil-mavililere 4 maçtır puan vermiyor.

7 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Sadık ve ile ameliyat olan Perotti, Çaykur karşısında forma giymeyecek. Henüz hazır olmayan yeni transfer Mesut Özil de kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE-RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAI, , OZAN, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, THIAM, SAMATTA

Ç. RİZESPOR: ZAFER, ONUR, SELIM, MERIAH, MELNJAK, DJOKOVIC, MICHALAK, DOĞAN, DONSAH, SABO, SAMUDIO

GÖZLER OSAYI'DE
Yeni transfer Bright Osayi- Samuel, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Takımla iki idmana çıkmasına rağmen eski takımı QPR'dan hazır gelmesi nedeniyle Nijerya asıllı oyuncunun fiziksel bir eksiği bulunmuyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör 'un şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak.

VALENCIA SINIRDA!
Sarı kart ceza sınırında yer alan Enner Valencia bugün de kart görmesi durumunda Hatay deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İki takım ligde 39 kez karşılaştı. Fenerbahçe 24, Rizespor 7 galibiyet aldı. 8 karşılaşma berabere bitti. İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe galibiyetlerde 14-2 önde. (Fotomaç)

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