Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın tüm detayları, anlık gelişmeler ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve dizinden aldığı darbe sonucu ödem oluştuğu için tedavisi süren Luiz Gustavo derbi mücadelede forma giyemedi.

THIAM 9 MAÇ SONRA YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de Mame Thiam, 9 maç sonra yedekler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin Galatasaray ile oynadığı maçta, son 9 karşılaşmada 11'de görev alan Mame Thiam yedekler arasında yer aldı. Senegalli futbolcu yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesini bekledi.

GÖKHAN GÖNÜL İLE SİNAN GÜMÜŞ UZUN ARADAN SONRA KADRODA

Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli isim Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş uzun aradan sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, 7 maç sonra Galatasaray derbisi ile sahalara dönerken yedekler arasında yer aldı. Çapraz bağlarında gerilme olduğu için 5 haftadır takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş de sakatlığının ardından derbi maçta kadroda yer aldı. Sinan Gümüş de mücadeleye yedek soyundu.

MESUT YEDEK,SZALAI VE OSAYI-SAMUEL'İN İLK DERBİSİ

Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde yedekler arasında yer aldı. Yeni transferlerden Attila Szalai ile Osayi-Samuel ise karşılaşmaya 11'de başlayarak derbi heyecanı yaşadılar.

SOSA 12 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de görev aldı.

Sezon başında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dahil olan Jose Sosa, hastalık ve sakatlıkların ardından geçtiğimi hafta oynanan Hatayspor maçında kadroya dahil edilmemişti. Ligde 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Sosa, ilk 11'de ise 12 maç sonra kadroya dahil edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DERBİ MAÇTA

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maça sağlık çalışanları da geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün sağlık çalışanlarına moral olması için TFF'ye yaptığı başvuru hayata geçti. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelede 150 kişilik sağlık çalışanının karşılaşmayı takip etmesi sağlandı. Fenerbahçe Kulübü'nün davetlisi olarak stada gelen sağlık çalışanları maçı localardan izledi.

EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı. Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

BU SEZON DERBİ GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemedi. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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