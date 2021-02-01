01 Şubat 2021, Pazartesi
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Son dakika: Fenerbahçe'de Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e kiralandı!
Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
Fenerbahçe sezon başında kadrosuna kattığı Kemal Ademi'den beklenen performansı alamamıştı. Sarı lacivertliler resmi sitesinden 25 yaşındaki oyuncuyu, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.
Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2021
Kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/y2i3v4CJJE
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