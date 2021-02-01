01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e kiralandı!

F.Bahçe'de Ademi ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Transfer döneminin hareketli ekiplerinden , sezon başında kadrosuna kattığı 'yi 'e kiraladığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ( transferleri)

sezon başında kadrosuna kattığı 'den beklenen performansı alamamıştı. Sarı lacivertliler resmi sitesinden 25 yaşındaki oyuncuyu, sezon sonuna kadar 'e kiraladığını açıkladı.

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