31 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

F.Bahçe'de sakatlık şoku!

F.Bahçe'de sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'de maçında sakatlanan Pelkas hakkında açıklama geldi.

'de maçında sakatlanan Pelkas hakkında açıklama geldi.

SARI LACİVERTLİLERİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Bilgilendirme | Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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