Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini KAP'a bildirdi!
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncu için turuncu-lacivertli kulübe 7 milyon euro+KDV ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kasasından bu transfer için 7 milyon euro+KDV çıkacak. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncu 11 milyon euronun üstündeki bedelin %20'si Başakşehir'e ödenecek.
İşte sarı-lacivertlilerin KAP bildirimi:
"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.
Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.
Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
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