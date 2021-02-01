01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin bonservisini KAP'a bildirdi!

İşte İrfan Can için ödenecek bonservis bedeli!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

, 'den Kahveci'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncu için turuncu-lacivertli kulübe 7 milyon euro+KDV ödeneceğini 'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

, 'den Kahveci'yi kadrosuna kattığını 'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kasasından bu transfer için 7 milyon euro+KDV çıkacak. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncu 11 milyon euronun üstündeki bedelin %20'si Başakşehir'e ödenecek.

İşte sarı-lacivertlilerin KAP bildirimi:

"Profesyonel futbolcu 'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.
Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

İrfan Can formayı giydi! İşte ilk görüntüler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut'tan İrfan Can'a 'Hoş geldin' mesajı Mesut'tan İrfan Can'a 'Hoş geldin' mesajı
Emre Belözoğlu'dan İrfan Can açıklaması! Ligimizin en... Emre Belözoğlu'dan İrfan Can açıklaması! "Ligimizin en..."
İrfan Can formayı giydi! İşte ilk görüntüler İrfan Can formayı giydi! İşte ilk görüntüler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör