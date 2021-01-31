31 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Szalai doğru karar verdi

Szalai doğru karar verdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Attila Szalai'nin doğru karar verdiğini söyledi.

Rossi, "Szalai, fikrimi sordu ve ben de onun bu adımı gerektiğini söyledim. Fenerbahçe onun gelişen kariyerinde önemli bir adım oldu. Attila doğru zamanda doğru yere geldi" dedi.

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