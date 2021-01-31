Szalai doğru karar verdi

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Attila Szalai'nin doğru karar verdiğini söyledi.

Rossi, "Szalai, fikrimi sordu ve ben de onun bu adımı gerektiğini söyledim. Fenerbahçe onun gelişen kariyerinde önemli bir adım oldu. Attila doğru zamanda doğru yere geldi" dedi.

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