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Hatayspor Fenerbahçe maçı CANLI

Hatayspor - Fenerbahçe | CANLI
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 23. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Hatayspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem düdük çalıyor.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor: , , Yusuf, , , , Aabid, Selim, , Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, , Ozan, , Osayi Samuel Valencia, Thiam


FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle ile 'ın yanı sıra , Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemedi.

MESUT ÖZİL KADRODA

Fenerbahçe'de 'in Hatayspor mücadelesinde ilk maçına çıkması bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, maç eksiğinin bulunması sebebiyle bir süredir yükleme antrenmanları yapıyordu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki futbolcunun ikinci yarıda görev alması bekleniyor.

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