31 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Osayi siftah yaptı

Osayi siftah yaptı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

Süper Lig'in 22. haftasında 'u 1-0 yenen Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerde ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, karşısında sarı-lacivertli forma ile ilk maçına çıktı. Queens Park Rangers'tan alınan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, 61. dakikada Thiam'ın yerine oyuna girdi. Sol kanatta forma giyen Osayi ilk maçında fazla etkili olamadı.

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