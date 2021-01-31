31 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye 'Hoş geldin' mesajı

Mesut'tan İrfan Can'a 'Hoş geldin' mesajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'nin yıldız futbolcusu , sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kahveci için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

, ezeli rakibi ile birlikte transferi için kıyasıya bir mücadele verdiği Kahveci'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferini resmen açıklarken, 'nın bir diğer yeni transferi 'den paylaşımı geldi.


İRFAN CAN'DAN YANIT GELDİ

, Twitter hesabından İrfan Can'ı etiketleyerek "Fenerbahçe ailesiene hoş geldin İrfan Can Kahveci" notunu düştü. İrfan Can ise tecrübeli oyuncuya yanıt vererek "Teşekkürler. Şimdi Çubuklu için savaşma zamanı" ifadelerini kullandı.


İrfan Can formayı giydi! İşte ilk görüntüler haberin devamı

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