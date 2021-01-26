26 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Attila Szalai göze girdi

Szalai göze girdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0'la geçerken, yeni transfer Attila Szalai ilk kez forma giydi. Macar stoper, gösterdiği performansla göze girdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor karşısında sarı- lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. ekibi Apollon Limassol'dan kadroya dahil edilen Macar stoperi ilk 11'de sahaya sürdü. 23 yaşındaki oyuncu ilk karşılaşması olmasına rağmen sırıtmazken; pas alışverişindeki başarısı, uzun toplardaki isabeti ve savunmada yer tutuşu+dikkatiyle göz doldurdu. ile de uyumlu bir görüntü çizen Szalai, takıma katkı sağlayacağını gösterdi. (Fotomaç)

Uzaklaştırma 3
İsabetli pas 79 (%88.8)
Uzun Top 9 (5)
Hava topu 1 (1)
Şut engelleme 1
7.2

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