Fenerbahçe'de Attila Szalai göze girdi
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0'la geçerken, yeni transfer Attila Szalai ilk kez forma giydi. Macar stoper, gösterdiği performansla göze girdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor karşısında sarı- lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan kadroya dahil edilen Macar stoperi Erol Bulut ilk 11'de sahaya sürdü. 23 yaşındaki oyuncu ilk karşılaşması olmasına rağmen sırıtmazken; pas alışverişindeki başarısı, uzun toplardaki isabeti ve savunmada yer tutuşu+dikkatiyle göz doldurdu. Serdar Aziz ile de uyumlu bir görüntü çizen Szalai, takıma katkı sağlayacağını gösterdi. (Fotomaç)
Uzaklaştırma 3
İsabetli pas 79 (%88.8)
Uzun Top 9 (5)
Hava topu 1 (1)
Şut engelleme 1
Rayting 7.2
kalan karakter 1000
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