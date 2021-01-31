Fenerbahçe'de Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e kiralandı

Ara transfer döneminin son gününde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Kemal Ademi'nin yeni adresi belli oldu. İsviçreli futbolcu, sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Sezon başında Basel'den transfer edilen Ademi, bu sezon sarı-lacivertli formayla 10 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ