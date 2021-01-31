31 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kemal Ademi Fatih Karagümrük'e kiralandı

F.Bahçe Ademi'yi kiraladı! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

, İsviçreli golcüsü 'yi sezon sonunda kadar ekibi 'e kiraladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Ara transfer döneminin son gününde çalışmalarını sürdüren 'de 'nin yeni adresi belli oldu. İsviçreli futbolcu, sezon sonuna kadar ekibi 'e kiralandı.

Sezon başında 'den transfer edilen Ademi, bu sezon sarı-lacivertli formayla 10 maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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