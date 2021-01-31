Fenerbahçe'de 5 futbolcunun son durumu belli oldu
Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren 5 futbolcunun son durumları belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sürdürdüğü vurgulandı. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandığı belirtildi.
Uzun süreli sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün topla çalışmalara başladığı aktarıldı. Sakatlığını atlatan bir diğer isim Ferdi Kadıoğlu'nun ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu. Marcel Tisserand'ın tedavisine devam edilirken, Sinan Gümüş'ün sahada koşulara başladığı kaydedildi. Sadık Çiftpınar'ın ise bireysel koşu çalışması uyguladığı ifade edildi.
Son günlerde yüklenme antrenmanları uygulanan Mesut Özil'in ise günü dinlenmeyle geçirdiği vurgulandı.
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