31 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 5 futbolcunun son durumu belli oldu

5 isimden haber var! F.Bahçe açıkladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'in 23. haftasında 'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren 5 futbolcunun son durumları belli oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Atakaş 'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sürdürdüğü vurgulandı. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandığı belirtildi.

Uzun süreli sakatlığı geçen 'ün topla çalışmalara başladığı aktarıldı. Sakatlığını atlatan bir diğer isim 'nun ise antrenmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu. 'ın tedavisine devam edilirken, 'ün sahada koşulara başladığı kaydedildi. 'ın ise bireysel koşu çalışması uyguladığı ifade edildi.

Son günlerde yüklenme antrenmanları uygulanan 'in ise günü dinlenmeyle geçirdiği vurgulandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de Pelkas şoku! G.Saray maçında oynayacak mı? F.Bahçe'de Pelkas şoku! G.Saray maçında oynayacak mı?
Bu kadar yavaş oynanmaz "Bu kadar yavaş oynanmaz"
Maç sonu flaş yorum! Bu dengesiz performanslar.. Maç sonu flaş yorum! "Bu dengesiz performanslar.."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör