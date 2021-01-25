25 Ocak 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Hamilton ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da ayrılık!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'de çıkışa geçen ve üst üste 6. maçından da galip ayrılan Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler Johnathan Hamilton ile yollarını ayırdı... İşte detaylar...

'de çıkışa geçen ve üst üste 6. maçından da galip ayrılan Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler Johnathan Hamilton ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir."

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