Erman Toroğlu'ndan hakeme sert eleştiri! "Yazıklar olsun"
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da, mücadeleyi değerlendiren bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...
Bir tarafta 42 puanlı, şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, diğer tarafta 25 puanlı bir şehir takımı Rizespor vardı. İddia ediyorum; bu maç sabaha kadar oynansa Rizespor bu sahadan puan çıkaramazdı!
Şunu görüyorum; üç gün önce Süper Kupa'daki Başakşehir- Trabzonspor maçının VAR hakemi, dün sahadaydı. Hani penaltılardan birini verip, diğerini vermeyen yani birinde hakemi çağırıp, diğerinde çağırmayan VAR.
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Gaziantep-Galatasaray maçında Onyekuru'nun ilk golü ofsayt mıydı, değil miydi? 5 dakika izlediler, karar veremediler, sonunda çizgiyi nasıl çektiler bilmiyorum gol kararı çıktı.
Bugün gene sahada bir hakem var bununla Fenerbahçe'nin mağlup olması. Çok zordu.
Şu net gözüküyor; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk potasında boğuşacak.
Lig heyecanlı olacak. Yayıncı kuruluş para kazanacak. Ama oynanan futbol 'orta oyunu' olacak.
Düşünün bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Rizespor. Mali olarak bakın, tavlada vardır ya 'şeşi yek' iki takım arasındaki mali açının makası da işte bu kadar büyük. Peki, sahada oynanan futbol bu kadar para farkını gösteriyor mu, hayır.
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Dün bir maç seyrettik keçiboynuzu. İş o hale geldi ki, Rizeli futbolcular "Artık hakeme itiraz etmeyelim. Şekil belli bari atılmayalım" dediler. Bu hakemin babası da hakemdi benim yardımcılığını da yaptı. Bu, babasından iyi olacak dedim ama maalesef aynı toprağın tohumu.
Hakem yazmayalım da ne yazalım?
Maçta bir şeyler olsa neyse. Güzel hareketler, verkaçlar, şutlar diyelim.
Hop oturduk hop kalktık diyelim...
Ama yok!
***
Fenerbahçe Mesut'u aldım diyor, dünya yıldızı diyor. Mesut'u top oynatacağı sahada ancak patates ekilir. Veya bu sahada ikili mücadelede patates olursun.
Nereden baksan kötü. Onun için de Avrupa'da esamemiz okunmuyor.
Kendi kendimize avunuyoruz.
Altay'ın bir pozisyonu var, top elinde miydi, değil miydi, tartışılır.
Ama tartışılmayacak şu var; bu hakemle bu maçtan Rizespor puan çıkaramazdı. Bunu Fenerbahçeli futbolcular da Rizeli futbolcular da gördü. Damarlarına kadar hissettiler.
Yazık, yazıklar olsun....
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