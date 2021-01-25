25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in imza atacağı gün belli oldu

Mesut'un imza töreni tarihi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

'nin yeni transferi 'in, sarı lacivertlilere imza atacağı tarih belli oldu. Yıldız futbolcunun imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak. İşte detaylar...

'nin yeni transferi , sarı lacivertlilere imza atacak. Yıldız futbolcunun imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak. İşte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama;

"Yeni transferimiz Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, 'nde yapılacaktır."

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