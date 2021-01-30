30 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kalpleri fethetti!

Gustavo kalpleri fethetti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

Fenerbahçe'de orta sahanın dinamosu olan , Mesut Özil'in transfer olabilmesi için ücretinde fedakarlık yaparak sarı-lacivertlilerin gönlünü fethetti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, Mesut Özil'i renklerine bağlayarak taraftarını sevince boğmuştu. Başkanı Nihat Özdemir'in, "Fenerbahçe, limitini açabilmek için ve Gustavo'nun ücretini düşürdü" açıklaması bu transferin gerçekleşmesi için iki oyuncunun fedakarlık yaptığını ortaya çıkardı. Özellikle 'nun bu davranışı taraftarlardan büyük övgü aldı. Futbolu ve kişiliğiyle el üstünde tutulan Brezilyalı yıldız ve Serdar'a sosyal medya üzerinden teşekkür edildi. Öte yandan Gustavo'nun yıllık maaşında en az 300 bin euro, Serdar'ın ise yaklaşık 2 milyon TL'lik bir indirimde bulunduğu ifade ediliyor. (Fotomaç)

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