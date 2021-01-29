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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 eksik! Yeni transfer Mesut Özil...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde maç öncesinde 7 eksik bulunuyor. Peki, yeni transfer Mesut Özil sahada olacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 19:24
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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 eksik! Yeni transfer Mesut Özil...

Süper Lig'de ikinci yarının açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 eksik! Yeni transfer Mesut Özil...

Sarı-lacivertlilerde dün gerçekleştirilen antrenmanda Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalışırken, Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı; Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar'ın ise tedavisine devam edilmişti.

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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 eksik! Yeni transfer Mesut Özil...

Rizespor karşılaşmasında mutlak 3 puan isteyen sarı-lacivertlilerde Erol Bulut öğrencilerine son uyarılarını yaparken, Çaykur Rizespor maçında sahada olamayacak isimler de belli oldu.

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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 eksik! Yeni transfer Mesut Özil...

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi 7 eksik bulunuyor. İşte o isimler...

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Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 eksik! Yeni transfer Mesut Özil...

Gökhan Gönül

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