Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 7 eksik! Yeni transfer Mesut Özil...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde maç öncesinde 7 eksik bulunuyor. Peki, yeni transfer Mesut Özil sahada olacak mı? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)