26 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'in 22. haftasında , ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı 26 Ocak Salı günü saat 21:00'da 'te canlı yayınlanacak.

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
İrfan Can için F.Bahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif İrfan Can için F.Bahçe de devreye girdi! İşte Başakşehir'e yapılan teklif
Mesut Özil geldi Pelkas yükselişe geçti! Mesut Özil geldi Pelkas yükselişe geçti!
Mesut Özil derbide oynayacak mı? Erol Bulut açıkladı! Mesut Özil derbide oynayacak mı? Erol Bulut açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör