30 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kadro şişkinliği! 3 oyuncu gönderilecek

Gelen var giden yok! 1 Şubat'a kadar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

Yaz ve ara transferde tam 21 isme imza attıran 'de, altyapıdan gelen oyuncular hariç, kadro 29 kişiye ulaştı. 1 Şubat’a kadar iki ya da üç oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Bu sezon transfer dönemlerinde şov yapan 'de kadro bir hayli şişti. Yaz ve ara transferde toplam 21 yeni ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde kadro altyapıdan gelen oyuncular hariç 29 kişiye çıktı. Ameliyat olan ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen şu anda 'da... Arjantinli futbolcunun sözleşme feshi için şartları sorulurken, kendisiyle henüz anlaşma sağlanmış değil.

LEMOS, CISSE VE ADEMİ BELİRSİZ

Kadro dışı bırakılan 'ın eski takımı ile anlaştığı haberleri olsa da henüz sözleşme imzalamadı ve Fenerbahçe ile yollarını ayırmadı. Ayrılık dedikodularının diğer isimleri , ve takımla antrenmanlara devam ediyor. Lemos'un takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği ve kısa süre içerisinde takıma uyum sağlayarak performansını artıracağını teknik heyete ilettiği bildirildi. ()
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