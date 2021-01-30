30 Ocak 2021, Cumartesi
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LEMOS, CISSE VE ADEMİ BELİRSİZ
Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın eski takımı Club Brugge ile anlaştığı haberleri olsa da henüz sözleşme imzalamadı ve Fenerbahçe ile yollarını ayırmadı. Ayrılık dedikodularının diğer isimleri Lemos, Cisse ve Ademi takımla antrenmanlara devam ediyor. Lemos'un takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği ve kısa süre içerisinde takıma uyum sağlayarak performansını artıracağını teknik heyete ilettiği bildirildi. (Sabah)
Fenerbahçe'de kadro şişkinliği! 3 oyuncu gönderilecek
Yaz ve ara transferde tam 21 isme imza attıran Fenerbahçe'de, altyapıdan gelen oyuncular hariç, kadro 29 kişiye ulaştı. 1 Şubat’a kadar iki ya da üç oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Bu sezon transfer dönemlerinde şov yapan Fenerbahçe'de kadro bir hayli şişti. Yaz ve ara transferde toplam 21 yeni ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde kadro altyapıdan gelen oyuncular hariç 29 kişiye çıktı. Ameliyat olan ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Diego Perotti şu anda İstanbul'da... Arjantinli futbolcunun sözleşme feshi için şartları sorulurken, kendisiyle henüz anlaşma sağlanmış değil.
LEMOS, CISSE VE ADEMİ BELİRSİZ
Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın eski takımı Club Brugge ile anlaştığı haberleri olsa da henüz sözleşme imzalamadı ve Fenerbahçe ile yollarını ayırmadı. Ayrılık dedikodularının diğer isimleri Lemos, Cisse ve Ademi takımla antrenmanlara devam ediyor. Lemos'un takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği ve kısa süre içerisinde takıma uyum sağlayarak performansını artıracağını teknik heyete ilettiği bildirildi. (Sabah)
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