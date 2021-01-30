30 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

Süper Lig'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Hatayspor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: , Moubandje, Fatih Aksoy, , Juanfran, Salih Uçan, Siopis, Efecan Karaca, , , Babacar

Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, , Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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