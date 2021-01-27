27 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Serie A'dan stoper!

F.Bahçe'ye Serie A'dan stoper!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-laciverliler forması giyen Gambiyalı stoper için kulübü ile temasa geçti. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Yoğun maç trafiğinde alternatifli bir kadro ile yoluna devam etmek isteyen için bu kez 'dan bir transfer iddiası geldi. Listesinde birçok oyuncu bulunan sarı-lacivertlilerin forması giyen için temasa geçtiği belirtildi. 1.91 boyundaki 28 yaşındaki Gambiyalı stoperin ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)
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