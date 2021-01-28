Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin hepsi idmanda yer alırken, Osayi ise ilk kez çalışmalara katıldı. İşte o kareler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 28.01.2021 21:25 ABONE OL