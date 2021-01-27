27 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'i resmen açıkladı! İşte forma numarası

F.Bahçe Osayi'yi resmen açıkladı! İşte forma numarası
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

Son dakika transfer haberi: , 'nin takımından transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu -Samuel'i resmen açıkladı. Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertli takımda 21 numaralı formayı giyecek.

, 'nin takımından transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusu -Samuel'i resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!" ifadelerine yer verildi.

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