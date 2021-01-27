27 Ocak 2021, Çarşamba
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Mesut Özil nasıl Fenerbahçeli oldu? Kendisi açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Mesut Özil'i kim Fenerbahçeli yaptı?" sorusuna "Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları izlerken biri Galatasaraylı oluyor, diğeri Beşiktaşlı oluyor ama ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım." yanıtını verdi.
27.01.2021
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