Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı! Hatayspor kadrosunda yer alacak mı?
Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katmıştı. Mesut Özil'in ilk maçına ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynayacağı maçta Mesut Özil yer alacak mı? İşte detaylar...
Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada 2 Şubat Salı günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.
Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
MESUT ÖZİL'İN KADRODA YER ALDI!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer alacak. Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda Mesut Özil'de yer aldı.
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