01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı! Hatayspor kadrosunda yer alacak mı?

Erol Bulut'tan Mesut Özil kararı! Hatayspor maçına...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Ara transfer döneminin hızlı takımı , dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'i kadrosuna katmıştı. Mesut Özil'in ilk maçına ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin ile oynayacağı maçta Mesut Özil yer alacak mı? İşte detaylar...

'in 22. haftasını lider tamamlayan , 23. haftada 2 Şubat Salı günü Atakaş 'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ile , kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden ve ile yeni transfer de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

MESUT ÖZİL'İN KADRODA YER ALDI!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu 'in, maçında, ilk kez kadroda yer alacak. Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda Mesut Özil'de yer aldı.

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