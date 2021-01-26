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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

THY Euroleague'de heyecan fırtınası devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde sahasında 'i ağırlıyor. İşte Fenerbahçe Beko - maçının canlı anlatımı...

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'de başlayan Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı 'den canlı yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 17 - 21 Maccabi Tel Aviv

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 36 - 35 Maccabi Tel Aviv

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 60 - 53 Maccabi Tel Aviv

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