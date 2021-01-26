Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı CANLI
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
THY Euroleague'de heyecan fırtınası devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. İşte Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçının canlı anlatımı...
FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'de başlayan Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.
MAÇ BAŞLADI
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 17 - 21 Maccabi Tel Aviv
2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 36 - 35 Maccabi Tel Aviv
3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 60 - 53 Maccabi Tel Aviv
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