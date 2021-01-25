25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest! Seyirci...

Fenerbahçe'den sağlık çalışanlarına jest! Seyirci...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

, aşı olarak corona virüsüne karşı önlemini almış sağlık çalışanlarını, futbol, basketbol ve voleybol maçlarında ağırlamak için ilgili federasyonlara başvuru yaptı. İşte detaylar...

, aşı olarak hastalığa karşı korunmuş sağlık çalışanlarını, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının müsabakalarında ağırlamak için ilgili federasyonlara başvuru yaptığını bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz mart ayında ülkemizde ilk kez tespit edilen, 11 aydır atılan tüm adımların ana belirleyicisi olan dünya genelindeki salgın sürecini, nezdinde tüm ilgililerin yoğun çalışmaları ve sağlık çalışanlarımızın eşsiz fedakârlıklarıyla yönetiyoruz.

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Bugün geldiğimiz noktada tüm dünya genelinde ve ülkemizde aşı konusunda yaşanan gelişmeler hepimiz için en büyük umuttur.

olarak, tüm süreç boyunca canlarını ortaya koyarak, eşsiz bir mücadele veren ve aşı olarak hastalığa karşı korunmuş sağlık çalışanlarımızı, , basketbol ve voleybol takımlarımızın, , ve 'nda oynanacak müsabakalarımızda ağırlamak istediğimizi ilgili federasyonlara gönderdiğimiz resmi yazılarla ilettik.

Sadece aşı olmuş sağlık çalışanlarımızın misafir edileceği müsabakaların, hem kendileri için bir moral olacağını hem de ülkemize aşının önemi ve gerekliliği konusunda mesaj vereceğini, normalleşmeye giden süreçte aşı olmanın önemli bir dönüm noktası olduğu gerçeğini vurgulayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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