Fenerbahçe, 3.5 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Mesut Özil'in alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ