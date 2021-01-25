25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe KAP'a bildirdi! İşte Mesut Özil'in alacağı ücret

F.Bahçe KAP'a bildirdi! İşte Mesut Özil'in alacağı ücret
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

, 3.5 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi 'in alacağı ücreti 'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.

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